Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje poroča o več prometnih nesrečah, ki so se zgodile danes ponoči. V treh nesrečah je obrnilo vozila, o poškodovanih v njih pa uprava ne poroča. Prva se je zgodila ob 2.39 na gozdni poti med naseljema Labinje in Dolenji Novaki v občini Cerkno. Po informacijah uprave je osebno vozilo zapeljalo s cestišča ter se prevrnilo na streho. »Gasilci PGD Cerkno so zavarovali kraj dogodka, preverili, ali iz vozila iztekajo motorne tekočine, in odklopili akumulator,« so zapisali na upravi in dodali, da poškodovanih ni bilo.

20 minut kasneje je na Mariborski cesti v Radljah ob Dravi osebno vozilo zapeljalo s cestišča, nakar je trčilo v betonsko ograjo in končalo na boku. Po informacijah Uprave RS za zaščito in reševanje so gasilci naleteli na prazno vozilo. V intervenciji so sodelovali gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Radlje ob Dravi, ki so vozilo postavili nazaj na kolesa, zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, poskrbeli za razlite motorne tekočine ter očistili cestišče.

Naslednja nesreča se je zgodila ob 3.26 v Ulici XIV. divizije v Celju. Po pisanju omenjene uprave je osebno vozilo v krožišču trčilo ter se prevrnilo na bok. »Gasilci PGE Celje so zavarovali kraj dogodka, pregledali okolico, odklopili akumulator, razlite motorne tekočine posuli z vpojnim sredstvom in vozilo postavili nazaj na kolesa,« so zapisali. Tudi v tem primeru ob prihodu gasilcev v vozilu ni bilo nikogar.