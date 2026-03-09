V mariborskem Mestnem parku uničevali, kar jim je prišlo pod roke (FOTO)

»Česa takega normalen človek ne more početi. Z osebami, ki so to naredile, je gotovo nekaj močno narobe in zato bi jih morali prijeti in ustrezno sankcionirati. Najprej jih prisiliti, da vse to obnovijo in vrnejo v prvotno stanje, nato pa jih še udariti po žepu in prisiliti v delo za družbeno korist,« sta nam razlagala starejša Mariborčana, ki se običajno sprehajata po mariborskem mestnem parku. Tako sta bila šokirana, ko sta videla razdejanje, ki so ga pustili za zdaj neznani objestneži.

V Mestnem parku Maribor je bilo namreč v zadnjih dneh vandaliziranih več deset kosov urbane opreme, dreves in sanitarije. Na Mestni občini (MO) Maribor so uničevanje javne lastnine in zelenega prostora ostro obsodili. Zato bo Medobčinsko redarstvo v bodoče izvajalo poostren nadzor v Mestnem parku, ob ugotovljenih kršitvah pa lahko kršiteljem izreče tudi visoke denarne kazni.

Objestneži so izruvali več mladih smrekic.

Kot so zapisali na MO Maribor, je bilo v zadnjih dveh tednih v Mestnem parku vandaliziranih več predmetov: 23 klopi, 40 vložkov za koše, 9 košev je bilo izruvanih, polomljene sanitarije v objektu Akvarij terarij, izruvanih več mladih smrekic ... »Vsa urbana oprema je uničena do take mere, da je ni mogoče popraviti in jo je treba nadomestiti v celoti. Ocenjena vrednost za poškodbo na urbani opremi je najmanj 17.000 evrov, kar bo zagotovila Mestna občina Maribor, 300 evrov je bil strošek ponovne zasaditve smrekic, za katere upamo, da bodo sedaj rasle na svojih mestih, za 500 evrov je še škode na sanitarijah v objektu Akvarij terarij. Redarke in redarji Medobčinskega redarstva so že in bodo še bolj poostreno izvajali nadzor v Mestnem parku za različne prekrške (vožnja, vandalizem, odstranjevanje pasjih iztrebkov …). Po Zakonu o varstvu javnega reda in miru pa redarstvo lahko oglobi nekoga, ki namenoma poškoduje, prevrne, odstrani ali kako drugače v nasprotju z namenom uporabe ravna s spominskimi obeležji in z objekti javne infrastrukture, kot so komunalna infrastruktura, javna razsvetljava, cestnoprometni znaki, priprave in naprave na rekreativnih površinah, igrala na otroških površinah in podobne javne naprave, z globo od 800 do 1500 evrov,« so sporočili z MO Maribor.

Uničevanje javne opreme pomeni neposredno škodo za vse občane, saj se sanacija financira iz javnih sredstev.

Prijava policiji

Vsa urbana oprema je uničena do take mere, da je ni mogoče popraviti in jo je treba nadomestiti v celoti, pravijo na občini.

Mestna občina Maribor je vandalizem prijavila policiji z informacijo, da se z vandalizmom v parku srečujejo (pre)pogosto. »Priložene so bile fotografije in obvestilo, da MO Maribor prijavlja kaznivo dejanje poškodovanja tuje lastnine, in prošnja za pregon povzročitelja škode. Poudarjamo, da je Mestni park skupni prostor vseh prebivalcev mesta. Uničevanje javne opreme pomeni neposredno škodo za vse občane, saj se sanacija financira iz javnih sredstev,« so spomnili.

Obiskovalce pozivajo k spoštovanju pravil obnašanja v Mestnem parku, dvojne table opozarjajo, kaj se v parku sme in ne sme, navsezadnje je Mestni park naravna in kulturna dediščina mesta. »Občanke in občane zato pozivamo, da ob morebitnih opaženih primerih vandalizma o tem obvestijo policijo ali Medobčinsko redarstvo, saj lahko le skupaj zaščitimo enega najpomembnejših javnih prostorov v našem mestu,« so dodali.