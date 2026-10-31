V Mariboru izginil komaj 14-letni deček! Policija prosi za pomoč, ste ga videli?

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Mariborski policisti iščejo komaj 14-letnega Hosseina Hamzaha, ki je neznano kam odšel z območja Maribora. Za njim se je izgubila vsaka sled, zato se policisti obračajo na javnost s prošnjo za pomoč.
Pogrešani deček je visok približno 162 centimetrov, je suhe postave in temnejše polti. Ob izginotju je bil oblečen v črno trenirko znamke Nike in črno bundo.
Policisti vse, ki bi pogrešanega opazili ali vedeli, kje se nahaja, prosijo, naj o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo. Informacije lahko sporočijo na interventno telefonsko številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.
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