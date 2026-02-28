  • Delo d.o.o.
NI SE JI IZŠLO

V Mariboru kradla in udarila prodajalko, a nato se je vmešal uslužbenec PU Maribor

Policisti PP Maribor I nadaljujejo z obravnavo kaznivega dejanja.
Fotografija je simbolična. FOTO: Voranc Vogel/delo
M. U.
 28. 2. 2026 | 13:13
Mariborski policisti so bili v četrtek dopoldne obveščeni o tem, da je ženska vstopila v prodajalno v Mariboru in ukradla več artiklov. Za njo je stekla prodajalka in jo prijela, ženska pa naj bi jo začela udarjati in odrivati.

Posredoval uslužbenec PU Maribor

Dogodek je opazil uslužbenec PU Maribor, ki je priskočil na pomoč in žensko obvladal ter zadržal. Policisti PP Maribor I nadaljujejo z obravnavo kaznivega dejanja. Mariborski policisti poročajo še, da je neznani storilec skozi vhodna vrata vlomil v prodajalno na območju Ptuja, po prvih informacijah je ukradel cigarete, pijačo in živilske izdelke. Opravljen je bil ogled kraja kaznivega dejanja, s preiskavo nadaljujejo. 

