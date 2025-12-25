V Mariboru naj bi trije moški zvabili v past 50-letnika iz Radencev

NAMESTO DEKLETA JE DOBIL BATINE

Pomurec je bil prepričan, da gre na zmenek z mladoletnico.

Na mariborski policijski upravi imajo spet na mizi primer nevarnih spletnih zmenkarij. To nam je potrdilo več virov, čeprav neuradnih, a povsem zanesljivih, ki med seboj niso povezani. Moški, star 50 let, ki prebiva v Občini Radenci, je ta mesec brskal po spletu ter željan ljubezni in avanture iskal sogovornico. Na enem od družbenih omrežij je zato začel komunicirati z dekletom, to pa je bilo mlajše od 18 let. Vsaj tako je mislil. Kmalu sta se dogovorila, da se srečata v živo. Z avtom se je odpeljal na dogovorjeni kraj v štajersko prestolnico. A tam ga ni pričakala najstnica, ampak več ...