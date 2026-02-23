V Mariboru ujeli voznika, ki so ga pred tem lovili Hrvati! A to še ni bilo vse ...

S PU Maribor sporočajo, da so obravnavali voznika osebnega avtomobila poljskih reg. označb, ki so ga predhodno že skušali ustaviti hrvaški varnostni organi in je tako na nedovoljen način vstopil v državo.

»Na znake policistov ni ustavil, pač pa je z vožnjo nadaljeval. Ustavil je na območju Zg. Hajdine, kjer je bila vozniku, državljanu Uzbekistana odvzeta prostost. V vozilu so bili še štirje tujci, državljani Turčije. Postopki z njimi še potekajo. Trenutno nadaljujemo z zbiranjem obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države,« so še zapisali v sporočilu.