V Mariboru ujeli voznika, ki so ga pred tem lovili Hrvati! A to še ni bilo vse ...

S PU Maribor sporočajo, da so obravnavali voznika osebnega avtomobila poljskih reg. označb, ki so ga predhodno že skušali ustaviti hrvaški varnostni organi in je tako na nedovoljen način vstopil v državo.
»Na znake policistov ni ustavil, pač pa je z vožnjo nadaljeval. Ustavil je na območju Zg. Hajdine, kjer je bila vozniku, državljanu Uzbekistana odvzeta prostost. V vozilu so bili še štirje tujci, državljani Turčije. Postopki z njimi še potekajo. Trenutno nadaljujemo z zbiranjem obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države,« so še zapisali v sporočilu.
Mariborski operativno komunikacijski center je med 5. uro včeraj in 5. uro danes, prejel 129 klicev, med temi 63 interventnih, oz. takšnih, da je bilo potrebno posredovanje policije. V opisanem času so obravnavali tudi: 5 kaznivih dejanj, 10 prometnih nesreč I. kategorije, 2 vozili sta bili zaseženi voznikoma ter 8 prijav kršitev javnega reda in miru, od tega 5 v zasebnem prostoru.
