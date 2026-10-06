V Mariboru voznik z avtomobilom zapeljal čez stopalo otroka, nato odpeljal

Mariborski prometni policisti iščejo voznika belega avtomobila, ki je v ponedeljek popoldne na prehodu za pešce zapeljal čez stopalo otroka. Po trčenju se je s poškodovano peško sicer pogovoril, nato pa odpeljal proti Europarku. Prometna nesreča se je zgodila 5. oktobra okoli 14. ure na križišču Osojnikove ulice, Zrkovske ceste in Čufarjeve ulice v Mariboru, v neposredni bližini naslova Zrkovska cesta 42.

Otrok je v nesreči utrpel lahke telesne poškodbe

Po trčenju se je voznik z otrokom pogovoril, nato pa s kraja odpeljal v smeri Europarka.

Policija išče očividce

Policisti Postaje prometne policije Maribor zdaj prosijo vse, ki bi o nesreči karkoli vedeli ali so dogodek videli, naj pokličejo na 113 ali na anonimno številko policije 080 1200. Očividci se lahko zglasijo tudi na Postaji prometne policije Maribor na Ptujski cesti 117.