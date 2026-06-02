V Mariboru zapele pesti: napadli dostavljavca in njegovo stranko

Mariborski operativno komunikacijski center je med 5. uro včeraj in 5. uro danes, sprejel 123 klicev, med temi 123 interventnih, oz. takšnih, da je bilo potrebno posredovanje policije. V opisanem času so obravnavali tudi 12 kaznivih dejanj.

Kriminaliteta

Policisti so bili obveščeni o sporu na območju Zrkovcev, kjer je moški udaril dostavljavca in njegovo stranko. Do spora je prišlo tudi na območju Tezna, kjer je do moškega pred gostinskim lokalom pristop drug moški in ga udaril. Policisti o obeh dogodkih oz. kaznivih dejanjih še zbirajo obvestila.

V Mariboru je neznanec vlomil v kontejner ne gradbišču in odtujil električno napravo ter drug material, lastnike je oškodoval za okrog 6000 eur.