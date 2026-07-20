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V Medulinu skupina neznancev napadla mlada Slovenca

Zgodilo se je v soboto zgodaj zjutraj.
Fotografija je simbolična. FOTO: David Jerkovic/Pixsell
Fotografija je simbolična. FOTO: David Jerkovic/Pixsell
B. K. P.
 20. 7. 2026 | 17:46
1:58
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Policisti v Medulinu preiskujejo incident, ki se je zgodil v soboto zgodaj zjutraj, in v katerem sta bila poškodovana dva slovenska državljana, stara 26 in 23 let. Kot piše portal Glas Istre, je omenjena Slovenca na obali napadlo več ljudi in ju preteplo. Starejši naj bi utrpel hude telesne poškodbe in je moral obiskati bolnišnico v Pulju. Policisti okoliščine dogodka še ugotavljajo.

Le nekaj ur prej se je prva tako v Medulinu zgodil podoben incident, le da je bilo vanj vpletenih manj ljudi. Na plaži je 23-letnega Hrvata napadel moški, s katerim sta se sicer poznala in imela nerazrešene zadeve. V napadu je bil 23-letnik hudo ranjen, zdravniško pomoč je moral poiskati v bolnišnici, a so ga že kmalu tudi odpustili v domačo oskrbo.

Junija pretepli Slovenca v Poreču

Pred skoraj natanko enim mescem je 19-letnika in mladoletnika v zgodnjih jutranjih urah na Narodnem trgu v Poreču napadlo več neznanih storilcev in ju huje poškodovalo, še vedno pa tako pri nas kot pri naših južnih sosedih odmeva brutalni napad na 19-letnika, ki so ga lani poleti v Pulju pretepli varnostniki enega od tamkajšnjih klubov.

Prav tako lani, v noči na 16. avgust je v Savudriji sledil nov brutalen napad, tokrat na 28-letnega Slovenca in 25-letno Slovenko, in sicer na javni plaži Alberi, ki jo upravlja hotel Kempinski Adriatic Savudrija. Po napadu s teleskopsko palico, brcami in boksanju sta jo odnesla s hudimi telesnimi poškodbami. Še en napad na Slovence se je avgusta lani zgodil v Umagu na jutro nastopa srbske turbofolk pevke, ko so napadli skupino svatov iz štajerske regije v klubu Planet. 

Več o zadnjem primeru napada na Slovence pa v jutrišnji tiskani izdaji Slovenskih novic in na naši spletni strani.

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