V Medvodah gorel ukraden avtomobil: občanka videla moškega, ki je bežal s posodo za gorivo

V sredo, nekaj pred 15. uro, so bili policisti obveščeni o gorečem vozilu na območju Medvod. Občanka, ki je požar prijavila, je policistom povedala, da je s kraja pobegnil moški, ki je v roki držal posodo za gorivo.

Na kraj dogodka je nemudoma odhitelo več policistov, ki so pregledali okolico in kmalu izsledili 19-letnega slovenskega državljana, osumljenega požiga vozila. Odredili so mu pridržanje. Po doslej zbranih podatkih v dogodku ni bil nihče poškodovan, nastalo pa je za več tisoč evrov materialne škode.

Izkazalo se je, da je bilo vozilo ukradeno

Policisti so opravili ogled kraja požara, med preverjanjem podatkov pa prišli še do ene pomembne ugotovitve. Vozilo je bilo namreč pred tem ukradeno na območju Most v Ljubljani.

Kriminalistična preiskava še poteka, policisti pa nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Ob tem so se posebej zahvalili občanki, ki je požar prijavila, in vsem drugim občanom, ki so s svojimi informacijami pripomogli k hitri izsleditvi osumljenca.