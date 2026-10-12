V Miklavžu ustavili neverjetno pijanega voznika, nabral za celo paleto kršitev (FOTO)

Mariborski policisti so v Miklavžu na Dravskem polju obravnavali voznika, ki je zbral skoraj vse možne cestnoprometne kršitve. Alkotest je pokazal neverjetnih 2,29 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka, kar v preračunu pomeni skoraj pet promilov.

Policisti Policijske postaje Maribor II so v soboto, 10. oktobra 2026, med rednim nadzorom prometa v Miklavžu na Dravskem polju ustavili osebni avtomobil in hitro ugotovili, da gre za izjemno nevarnega udeleženca v prometu. Močno opit moški je za volan sedel brez veljavnega vozniškega dovoljenja, preizkus alkoholiziranosti pa je pokazal že omenjeno stanje globoke pijanosti, kar v praksi pomeni popolno nesposobnost za vožnjo.

Pregled vozila je razkril še cel niz dodatnih nepravilnosti. Avtomobil namreč sploh ni bil registriran in ni imel opravljenega tehničnega pregleda, voznik pa je nanj namestil registrski tablici, ki sta bili izdani za povsem drugo vozilo. Policisti so avtomobil nemudoma zasegli ter z njega odvzeli tuji tablici, kršitelja pa čaka srečanje s sodnikom za prekrške in visoka denarna kazen.

Preizkus alkoholiziranosti je pokazal kar 2,29 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. FOTO: Pu Mb

Ukradeni tablici, voznik pa pijan

Kmalu po polnoči so policisti v Mariboru obravnavali še enega podobno neodgovornega voznika. Tudi ta je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola, saj je alkotest pokazal 0,45 mg/l. Preverjanje je pokazalo, da avtomobil ni bil registriran, ni imel tehničnega pregleda in niti veljavnega obveznega zavarovanja. Še huje: nameščeni registrski tablici sta pripadali drugemu vozilu in sta bili v uradnih evidencah vodeni kot ukradeni. Policisti so vozilo in tablici zasegli ter zdaj zbirajo obvestila zaradi suma storitve kaznivega dejanja.

Pijani vozniki pa so povzročali nesreče tudi drugod po regiji. Na območju Apač je v soboto prišlo do prometne nesreče II. kategorije, v kateri je voznik osebnega avtomobila trčil v voznika kolesa z motorjem. Slednji se je pri tem lažje telesno poškodoval in so ga odpeljali v bolnišnico. Policisti so ugotovili, da je voznik avtomobila vozil krepko pod vplivom alkohola, saj je imel v izdihanem zraku 0,96 mg/l alkohola, zdaj zbirajo obvestila v smeri suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.