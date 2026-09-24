V Mostah oropal trgovino in peš pobegnil, policija ga še išče (FOTO)

Neznanec je v sredo okoli 20. ure oropal trgovino na območju ljubljanskih Most. Storilec je po doslej znanih informacijah vstopil v prodajalno, zagrozil prodajalki in odtujil denar, nato pa peš pobegnil. Poškodovanih ni bilo, policija osumljenca še išče, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Storilec je moški, star okoli 45 let, visok med 175 in 180 centimetri, močnejše postave, oblečen v črno trenirko in črno jakno, nosil je kapo s ščitnikom, obraz je imel zakrit z bež ruto, govoril je slovensko, so navedli na policiji. Policisti nadaljujejo zbiranjem obvestil o okoliščinah kaznivega dejanja drzne tatvine.

Policija išče lastnike zaseženih predmetov

Policija išče tudi lastnike predmetov, zaseženih osumljenemu več vlomov. Ljubljanski kriminalisti so namreč ta teden zaradi suma več kaznivih dejanj vlomov v hiše odvzeli prostost osumljencu, pri katerem so našli in zasegli predmete, za katere sumijo, da izvirajo iz kaznivih dejanj.

Večino predmetov so že vrnili lastnikom, medtem ko lastnike nekaterih še iščejo. Policija poziva vse, ki bi prepoznali ročni uri ali nakita na sliki, naj se zglasijo na Prešernovi cesti 18 v Ljubljani.