V naselju Deskle huda delovna nesreča: 60-letniku se je udrla kritina

V naselju Deskle v občini Kanal ob Soči je s strehe poslovnega objekta padel in se poškodoval delavec. Na kraju so policisti ugotovili, da se je 60-letnemu delavcu med opravljanjem del oziroma meritev med hojo po strehi objekta udrla kritina, zaradi česar je padel približno dva metra na podstrešje trgovine. Pri padcu se je telesno poškodoval (poškodba ramena).

Tuja krivda je izključena

Na kraju so poleg policistov posredovali tudi reševalci Nujne medicinske pomoči ZD Nova Gorica, ki so poškodovanega delavca oskrbeli in ga prepeljali na nadaljnje zdravljenje v bolnišnico v Šempeter pri Gorici. Pomoč policistom in reševalcem so na kraju nudili gasilci JZ GRD Nova Gorica. Po dosedanjih ugotovitvah je tuja krivda izključena.