V naselju Kal-Koritnica večja skala padla na avto

V naselju Kal-Koritnica se je dopoldne po brežini skotalila večja skala in padla na pokrov motorja vozila z nemško registracijo. Pri tem se je zaradi sprožitve zračne blazine lažje poškodovala sopotnica v vozilu, ki so jo oskrbeli tolminski reševalci, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Na kraju je posredovalo cestno podjetje, ki je skalo odstranilo in cesto očistilo. Cesta je trenutno normalno prevozna.