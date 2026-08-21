V naselju Kal-Koritnica večja skala padla na avto

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V naselju Kal-Koritnica se je dopoldne po brežini skotalila večja skala in padla na pokrov motorja vozila z nemško registracijo. Pri tem se je zaradi sprožitve zračne blazine lažje poškodovala sopotnica v vozilu, ki so jo oskrbeli tolminski reševalci, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.
Na kraju je posredovalo cestno podjetje, ki je skalo odstranilo in cesto očistilo. Cesta je trenutno normalno prevozna.
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