V naselju Morje odkrili mladoletnika z nevarno predelanim mopedom, namesto 25 dosegel več kot 84 km/h (FOTO)

Policisti Postaje prometne policije Maribor so v soboto na območju naselja Morje v okolici Maribora zasledili mladoletnega voznika mopeda, pri katerem so posumili, da vozilo ni tehnično brezhibno. Vozil je moped, katerega konstrukcijsko določena hitrost je omejena na 25 km/h. Zaradi suma nedovoljene predelave je bil odrejen izredni tehnični pregled, ki je pokazal, da vozilo doseže hitrost kar 84,2 km/h. Takšna predelava ni dovoljena, saj pomeni poslabšanje varnostnih in okoljevarstvenih lastnosti vozila. Pri pregledu so bile ugotovljene tudi druge tehnične nepravilnosti. Moped so policisti zasegli, zaradi ugotovljenih kršitev bo podan obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče. »«

»Policisti voznike mopedov in motornih koles opozarjamo, da je tehnična brezhibnost vozila eden ključnih dejavnikov varne udeležbe v prometu. Predelave vozil, ki niso homologirane ali so izvedene nestrokovno, lahko bistveno vplivajo na vozne lastnosti, podaljšajo zavorno pot ter povečajo tveganje za prometne nesreče. Mariborski policisti sicer pogosto ugotavljamo tovrstne kršitve, zlasti pri mladoletnikih - le med aprilom in junijem smo denimo obravnavali več kot 10 tovrstnih primerov,« je sporočila Anita Kovačič, predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Maribor.

Voznikom policija svetuje:

da dosledno spoštujejo cestnoprometno zakonodajo,

da uporabljajo tehnično brezhibna in registrirana vozila,

da ne posegajo v konstrukcijske lastnosti vozil brez ustreznih dovoljenj in homologacije,

da vedno uporabljajo predpisano zaščitno opremo,

da hitrost prilagodijo svojim izkušnjam, razmeram na cesti in prometnim predpisom,

da so v prometu posebej pozorni na druge udeležence ter vozijo strpno in odgovorno.

Starše mladoletnih voznikov policija poziva, da spremljajo stanje vozil, ki jih uporabljajo njihovi otroci, ter jih spodbujajo k odgovornemu in varnemu ravnanju v prometu.