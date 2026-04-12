V petek ob 12.26 so policisti prejeli obvestilo občana, da se skozi naselje Zazid prebija voznik tujega avtobusa s pripetim priklopnikom, pri tem pa so ga krajani opozorili, da skozi vas ne more, saj je cesta preozka ter naj obrne nazaj.

V naselju Movraž se je zagozdil in dlje časa oviral promet

Ob 12.47 so ponovno prejeli obvestilo, da je isti avtobus pripeljal v Movraž, kjer je na ozkem delu ceste s pnevmatikami večkrat zadel v zid, kmalu zatem pa se je v enem od ovinkov zagozdil. Na kraj sta poleg policistov prišla še 2 gasilca ter 2 delavca cestnega podjetja. Promet je bil na tem delu ceste oviran vse do 15.02 ure, ko je bil v celoti sproščen. Policisti so na kraju 37-letnemu vozniku avtobusa, sicer moldavskemu državljanu, zaradi neupoštevanja prometne signalizacije izrekli globo, ki jo je poravnal na kraju.