V naselju Movraž se je zagozdil in dlje časa oviral promet

V petek ob 12.26 so policisti prejeli obvestilo občana, da se skozi naselje Zazid prebija voznik tujega avtobusa s pripetim priklopnikom, pri tem pa so ga krajani opozorili, da skozi vas ne more, saj je cesta preozka ter naj obrne nazaj.
Ob 12.47 so ponovno prejeli obvestilo, da je isti avtobus pripeljal v Movraž, kjer je na ozkem delu ceste s pnevmatikami večkrat zadel v zid, kmalu zatem pa se je v enem od ovinkov zagozdil. Na kraj sta poleg policistov prišla še 2 gasilca ter 2 delavca cestnega podjetja. Promet je bil na tem delu ceste oviran vse do 15.02 ure, ko je bil v celoti sproščen. Policisti so na kraju 37-letnemu vozniku avtobusa, sicer moldavskemu državljanu, zaradi neupoštevanja prometne signalizacije izrekli globo, ki jo je poravnal na kraju.
