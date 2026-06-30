V naselju Resnik zjutraj iskalna akcija, okoli 8. ure našli pogrešano osebo mrtvo

Uprava za zaščito in reševanje navaja, da se je ob 6.18 v naselju Resnik v občini Zreče pod vodstvom policije pričela iskalna akcija pogrešane osebe. V iskalni akciji so sodelovali gasilci PGD Gorenje pri Zrečah in Zreče ter vodniki reševalnih psov SIP KZS in ZRPS Štajerska. Aktivirani sta bili tudi enoti ZRPS Ljubljana in Gorenjska, vendar je bilo njuno posredovanje preklicano. Okoli 8.ure so našli mrtvo pogrešano osebo.

V Kotnikovi ulici v Ljubljani v stanovanju našli preminulo osebo

Uprava za zaščito in reševanje navaja še, da so ob 15.05 v Kotnikovi ulici v Ljubljani gasilci GB Ljubljana ob prisotnosti policije s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja. V stanovanju so našli preminulo osebo.