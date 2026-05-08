V naselju Turjak izsilila prednost policistu motoristu, z njim je hudo

Nekaj čez 8. uro se je na cesti Ljubljana – Kočevje, v naselju Turjak zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznica osebnega vozila in policist motorist na službenem motorju policije, so navedli na PU Ljubljana.

Z njim je hudo

Po do sedaj znanih podatkih se je prometna nesreča zgodila zaradi izsiljevanja prednosti v križišču voznice osebnega vozila, ki je pri zavijanju levo izsilila prednost policistu motoristu, ki je z motorjem trčil v bok vozila. V nesreči se je hudo poškodoval, njegovo življenje pa naj ne bi bilo ogroženo.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.