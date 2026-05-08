V naselju Turjak izsilila prednost policistu motoristu, z njim je hudo

Nekaj čez 8. uro se je na cesti Ljubljana – Kočevje, v naselju Turjak zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznica osebnega vozila in policist motorist na službenem motorju policije, so navedli na PU Ljubljana.
Po do sedaj znanih podatkih se je prometna nesreča zgodila zaradi izsiljevanja prednosti v križišču voznice osebnega vozila, ki je pri zavijanju levo izsilila prednost policistu motoristu, ki je z motorjem trčil v bok vozila. V nesreči se je hudo poškodoval, njegovo življenje pa naj ne bi bilo ogroženo.
Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.
