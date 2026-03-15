V naselju Zgornji Duplek pijana kolesarka padla, z njo je hudo

Mariborski policisti poročajo o hudi prometni nesreči. V naselju Zgornji Duplek je zaradi neprilagojene hitrosti kolesarka izgubila oblast nad kolesom in padla po tleh ter se hudo telesno poškodovala.

Dobila plačilni nalog

V postopku ji je bil odrejen preizkus alkoholiziranosti z indikatorjem alkohola, kateri je pokazal 0,51 mg/l. Policisti so ji izdali plačilni nalog.