V naselju Zgornji Duplek pijana kolesarka padla, z njo je hudo

Mariborski policisti poročajo o hudi prometni nesreči. V naselju Zgornji Duplek je zaradi neprilagojene hitrosti kolesarka izgubila oblast nad kolesom in padla po tleh ter se hudo telesno poškodovala.
V postopku ji je bil odrejen preizkus alkoholiziranosti z indikatorjem alkohola, kateri je pokazal 0,51 mg/l. Policisti so ji izdali plačilni nalog.
