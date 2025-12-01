V nedeljo v gorah kar dve nesreči, na pomoč odhitel tudi helikopter (FOTO)

Jeseniški policisti so bili v nedeljo nekaj čez 10. uro obveščeni o 55-letni pohodnici, ki ji je na poti od Planine pod Golico proti Španovemu vrhu spodrsnilo in si je poškodovala nogo. Na kraju so ji pomoč nudili gorski reševalci GRS Jesenice in jo s kraja na klasičen način transportirali do njihovega vozila, s katerim so jo v nadaljevanju prepeljali v Splošno bolnišnico Jesenice. Policisti bodo dogodek ustrezno evidentirali.

Dve uri kasneje pa so bili tržiški policisti obveščeni o 74-letni pohodnici, ki ji je pri sestopu na območju med Vrtačo in Zelenico spodrsnilo in si je poškodovala nogo. Na kraj je poletela helikopterska posadka z Brnika, v kateri je bil tudi policist gorske policijske enote, ki so pohodnico s helikopterjem Slovenske vojske prepeljale v SB Jesenice. V akciji so sodelovali tudi gorski reševalci GRS Tržič. Policisti bodo dogodek ustrezno evidentirali, so še sporočili iz PU Kranj.