Slovenci nasedli za 17 milijonov evrov

KRIPTO PREVARE

Največ goljufij s kriptosredstvi in nedostavljenimi artikli. Prevaranti letos do avgusta vendarle prigoljufali manj.

Tudi v zadnjih julijskih dneh so bili (spletni) goljufi uspešni pri prepričevanju klicanih Slovenk in Slovencev, da imajo na pozabljenih denarnicah kriptosredstva ali dobičke in da jih le nekaj klikov loči od nenadejanega zaslužka. Tako je občanko Rogaške Slatine klicatelj prepričal, da ima na kriptoračunu šest tisoč in pol evrov ter da ji bo pomagal pri prenosu sredstev. To je tudi storil, le da je sredstva občanke prenesel k sebi in gospa je ostala brez 24 tisočakov. »Ob tej priložnosti znova opozarjamo občane naj ne nasedajo tovrstnim klicem neznancev in naj jim nikar ne omogočajo dostopov ...