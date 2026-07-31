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V nekaj urah kar tri reševanja jadralnih padalcev: vsi obviseli na drevesih (FOTO)

Tolminski gorski reševalci so imeli v četrtek polne roke dela. V razmaku le nekaj ur so z dreves na zahtevnem terenu rešili kar tri jadralne padalce iz Italije, Švice in Slovaške.
FOTO: Grs Tolmin

FOTO: Grs Tolmin

FOTO: Grs Tolmin

FOTO: Grs Tolmin

FOTO: Grs Tolmin

FOTO: Grs Tolmin

FOTO: Lesjak Miljko Irena

FOTO: Lesjak Miljko Irena

FOTO: Lesjak Miljko Irena

FOTO: Lesjak Miljko Irena

FOTO: Grs Tolmin

FOTO: Grs Tolmin

FOTO: Grs Tolmin

FOTO: Grs Tolmin

FOTO: Miljko Lesjak

FOTO: Miljko Lesjak

FOTO: Grs Tolmin
FOTO: Grs Tolmin
FOTO: Grs Tolmin
FOTO: Lesjak Miljko Irena
FOTO: Lesjak Miljko Irena
FOTO: Grs Tolmin
FOTO: Grs Tolmin
FOTO: Miljko Lesjak
G. P.
 31. 7. 2026 | 16:24
2:31
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Tolminski gorski reševalci so imeli v četrtek izjemno naporen dan. V razmaku zgolj nekaj ur so posredovali pri treh ločenih nesrečah jadralnih padalcev, ki so po pristankih ali kmalu po vzletu obviseli na drevesih na zahtevnem terenu Tolminskega in Kobariškega. Vsi trije padalci so jo na srečo odnesli brez poškodb.

FOTO: Grs Tolmin
FOTO: Grs Tolmin

Prvi klic na pomoč so pristojni prejeli ob 13.07, ko je v gozdu nad planino Javorca v občini Tolmin na drevesu obvisel 34-letni jadralni padalec iz Slovaške. Gorski reševalci GRS Tolmin so ga na zelo zahtevnem terenu našli nepoškodovanega, ga s pomočjo vrvne tehnike varno rešili z drevesa, mu pomagali pri sestopu ter ga s terenskim vozilom prepeljali v dolino.

Le slabo uro pozneje, ob 14.06, je sledila nova intervencija. Približno 50 metrov vzhodno od vzletišča pod Kobalo je po vzletu na drevesu pristal 59-letni jadralni padalec, državljan Švice. Policisti so ugotovili, da je med poletom nenadoma izgubil višino, zaradi česar je obvisel na drevesu. Tudi on ni bil poškodovan. Reševalci GRS Tolmin so ga skupaj z njegovim jadralnim padalom s pomočjo vrvne tehnike varno odstranili z drevesa in ga prepeljali v dolino. Policisti so tujo krivdo izključili.

FOTO: Lesjak Miljko Irena
FOTO: Lesjak Miljko Irena

Dan pa se s tem še ni končal. Ob 16.15 so bili obveščeni še o nesreči na južnem pobočju Gabrovca v občini Kobarid, tik ob slovensko-italijanski meji nad naseljem Breginj. 32-letna jadralna padalka iz Italije je morala zasilno pristati na zelo zahtevnem terenu, pri tem pa je približno 15 metrov nad tlemi obvisela na drevesu. Tudi ona v dogodku ni utrpela poškodb. Tolminski gorski reševalci so ji pomagali pri varnem sestopu v dolino.

V vseh treh primerih je bilo za reševanje potrebno posredovanje Gorske reševalne službe Tolmin, ki je s pomočjo vrvne tehnike uspešno rešila padalce z dreves. Čeprav so se vsi dogodki končali brez poškodb, znova opozarjajo, da lahko jadralno padalstvo zaradi zahtevnega gorskega terena in hitro spreminjajočih se vremenskih razmer že ob manjših zapletih zahteva zahtevne reševalne akcije.

FOTO: Grs Tolmin
FOTO: Grs Tolmin

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