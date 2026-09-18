V nesrečah z e-skiroji že štirje mrtvi, ta prevozna sredstva postajajo vse večji problem

LETO 2026

Skiroisti redno kršijo predpise, nesreč je čedalje več. Na pločnikih so e-skiroji pogosto nametani vsepovsod.

Električni skiroji so postali vsakdanji del prometa, za marsikoga pa tudi vse bolj moteči. Parkirani ali kar nametani so po pločnikih, njihovi uporabniki pa redno kršijo prometne predpise, opozarja Avto-moto zveza Slovenije (AMZS). Narašča tudi število nesreč, pogosto s hudimi posledicami, kaže statistika. Že njegove osnovne značilnosti – majhna kolesa, visoko težišče in hitrost do 25 kilometrov na uro – pomenijo, da je lahko robnik, luknja ali trenutek nepozornosti dovolj za padec. AMZS v najnovejši raziskavi opozarja, da se lahko povsem običajna kratka vožnja do trgovine v nekaj sekundah ...