V Novem mestu avto trčil v delavca pri smetarskem tovornjaku

V Novem mestu se je v petek zjutraj zgodila huda prometna nesreča, v kateri je bil poškodovan 58-letni delavec. Ta je med opravljanjem svojega dela stopil na vozišče, takrat pa je vanj trčil osebni avtomobil.

Policiste so o nesreči na Ulici Marjana Kozine obvestili ob 6.20. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih se je nesreča zgodila, ko je 58-letni delavec stopil s stopnice tovornjaka za prevoz smeti in se namenil izprazniti zabojnik. Ko je stopil na vozišče, je vanj trčil 45-letni voznik osebnega avtomobila, ki je pripeljal iz nasprotne smeri. Delavec je bil v nesreči hudo poškodovan. Reševalci so ga na kraju oskrbeli in nato odpeljali v bolnišnico.

Policisti nadaljujejo ugotavljanje vseh okoliščin nesreče. Kot je sporočil Jože Piletič, vodja Operativno-komunikacijskega centra Policijske uprave Novo mesto, bodo 58-letnemu pešcu izdali plačilni nalog.