V Novem mestu jo je zaradi vere žalil in odrinil, v Postojni pa pretepli kolesarja

Policisti so v ponedeljek obravnavali dva resna dogodka. Policisti PP Novo mesto so bili ob 18.11 obveščeni o sumu kaznivega dejanja javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti. Po doslej znanih podatkih je do oškodovanke pristopil njen nekdanji najemodajalec, jo zaradi verske pripadnosti žalil in odrinil. Policija zdaj zbira obvestila od oškodovanke in pridobiva dodatne dokaze. Po končani preiskavi bo sledila kazenska ovadba.

Kolesarja naj bi zbil in ga nato pretepel

Le nekaj ur prej, ob 16.30, je 27-letnik policiji prijavil napad v Postojni. Povedal je, da se je s kolesom peljal mimo avtobusne postaje, ko naj bi ga dva moška zbila in pretepala. Policisti so na kraju po doslej zbranih podatkih ugotovili, da naj bi ga zbil in večkrat udaril 47-letnik. Priče pa so policistom povedale, da naj bi kolesar moške pred tem žalil.

Policisti zato še zbirajo obvestila in ugotavljajo vse okoliščine dogodka. Preiskujejo sum kaznivega dejanja nasilništva, preverjajo pa tudi morebitni prekršek po zakonu o varstvu javnega reda in miru.