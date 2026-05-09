V Novem mestu pijani voznik razbil vrata marice in grozil policistom

»Seveda priznam. Saj sem tudi v preiskavi vse priznal,« je bil na novomeškem sodišču odkrit 50-letni Robert Zajc iz Ručetne vasi pri Črnomlju. Tudi s kaznijo, ki jo je ponudila tožilka Andrejka Dvornik, se je strinjal, predlagala je eno leto in dva meseca zapora. Temu predlogu je ob zaključku predobravnavnega naroka sledila tudi sodnica okrožnega sodišča v Novem mestu Mojca Hode in izrekla prav takšno kazen. Zajc upa, da mu bo uspelo s prošnjo in bo lahko kazen odslužil z družbenokoristnim delom. Konec koncev ima čas, saj je brez službe, živi pa od socialne pomoči.

Zajca sta pred dvema letoma, bil je 9. maj 2024, ura pa nekaj pred šesto popoldne, v Novem mestu na Jakčevi cesti ustavila policista. Vozniku sta dala pihati in napihal je ravno toliko preveč, da sta mu začasno odvzela vozniško dovoljenje, mu prepovedala vožnjo in zanj odredila pridržanje, da si bo zbistril misli. A Zajc je bil takoj, ko je spoznal, da je napihal preveč, nejevoljen. Hotel je kar odkorakati po svoje, in ker mu policista tega nista dovolila, je začel groziti in žaliti vsevprek, v tistem pa je v situaciji, ki bi lahko prerasla v napad, policist uporabil tudi lisice in Zajca vklenil. Ta se je aktivno upiral, ko pa je že bil vklenjen, je začel z glavo udarjati ob rob vozila.

Robert Zajc ni bežal pred odgovornostjo. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Ker je bilo videti, da se bo z razbijanjem samopoškodoval, ga je policist položil na trebuh, potem pa ga je posedel. V tistem sta policista poklicala okrepitev, torej intervencijsko vozilo, da ga bodo odpeljali na policijsko postajo, Zajc pa je začel groziti, da ju pozna in ve, kje sta doma, ter jima obljubil maščevanje, pa da ju bo razbil, da ne bosta nikoli več hodila. Grozil je tudi policistu, ki se je pripeljal z intervencijskim vozilom. Ko so Zajca le spravili v marico, je začel razgrajati tudi v notranjosti. V prostoru za prevoz pridržanih oseb je brcal v vrata in jih razbil, škode je bilo za skoraj 1100 evrov, razbijal pa je tudi na policijski postaji, tolkel je namreč po vratih in steni. Tako so v prostor ob zvokih groženj ponovno vstopili policisti in Zajca ponovno vklenili. Ko je naslednjega dne prišel k sebi, se je policistom opravičil in priznal, da je »ven padel«, očitno pa je imel tudi luknje v spominu, saj se groženj niti spomnil ni. Tudi na sodišču je obžaloval svoje početje.

Za kaznivo dejanje preprečitve uradnega dejanja uradni osebi je po kazenskem zakoniku zagrožena kazen od enega do pet let zapora, za poškodovanje tuje stvari pa do dveh let zapora. V preteklosti je Zajc že bil obsojen, in sicer na pogojno kazen. Sodba je pravnomočna.