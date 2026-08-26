V Novem mestu pobegnil zapornik! Izpred bolnišnice jo je bos ucvrl Srečko Brajdič

Policija na območju Novega mesta išče pobeglega 41-letnega zapornika Srečka Brajdiča. Okoli 9. ure je namreč pobegnil izpred bolnišnice v Novem mestu, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto. Policija vse, ki bi pobeglega opazili ali vedeli kaj o njegovem izginotju, poziva, naj jih o tem nemudoma obvestijo.

Brajdič je bil oblečen v črno majico in bermuda hlače rumeno zelene barve. Visok je okoli 170 centimetrov, zaradi poškodbe pa ima povito levo roko. Ob pobegu je bil bos. Policisti od obvestila o pobegu na območju Novega mesta izvajajo številne aktivnosti za njegovo izsleditev, so še dodali.