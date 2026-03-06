V Novem mestu serijsko ropala: dečka pretepla, ker ni imel dovolj denarja, drugemu vzela čevlje

NA SODIŠČU

Idealu Halitiju grozi 6 let zapora, Dionisieu Sanduju 4, oba pa sta krivdo zanikala.

Novomeška avtobusna postaja je pogosto prizorišče brutalnih napadov na dijake, ki tam po pouku čakajo avtobus. Obhodi policistov zagotovo preprečijo kak incident, a ti se kljub večjemu nadzoru, pa tudi kljub kameram, ki so nameščene na več vidnih mestih, dogajajo ter vnašajo strah in nemir med našo mladež. Tako je bilo tudi septembra lani, ko je bilo žrtev napadov in ropov več mladoletnikov. Dva od napadalcev sta zdaj v priporu in čakata na sojenje. Gre za 19-letnika, ki živita v okolici Krškega in sta se očitno v brezdelju potikala naokoli. A pri svojem nasilništvu nista delovala sama, z ...