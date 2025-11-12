V Novem mestu voznica trčila v otroka na skiroju, odpeljali so ga s helikopterjem

Nekaj po 15. uri je v Novem mestu, v Kandiji, v križišču na koncu Šmihelskega mostu, v smeri proti železniški postaji Šmihel in nadalje proti Šmihelu prišlo do prometne nesreče.

Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov s kraja nesreče je 45-letna voznica osebnega avtomobila na prehodu za pešce trčila v otroka, ki je s skirojem prečkal cesto, so sporočili iz Policijske uprave Novo mesto.

Poškodovanega otroka so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Po neuradnih informacijah portala moja-dolenjska.si je bil soudeležen približno 10 let star fant, ki naj bi imel poškodovano nogo.

Policija dogodek še preiskuje.