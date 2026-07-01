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V Novi Gorici hotel posiliti dekle, dve pa napadel, a v zapor ne gre! Sodnici priznal, da nehal ne bo

Sodišče je Roberta Antonela danes obravnavalo za zaprtimi vrati, datum naroka za poskus posilstva pa po dveh letih še ni znan, prav tako ne, ali je sodišče združilo zadevi.
18-letnico je napadel v Borovem gozdičku. FOTO: Moni Černe

18-letnico je napadel v Borovem gozdičku. FOTO: Moni Černe

Prvi napad, ki so ga prijavili policiji, je bil poskus posilstva 29. julija 2024 na Grčni (fotografija je simbolična).  FOTO: Getty Images/istockphoto

Prvi napad, ki so ga prijavili policiji, je bil poskus posilstva 29. julija 2024 na Grčni (fotografija je simbolična).  FOTO: Getty Images/istockphoto

Roberto Antonel

Roberto Antonel

18-letnico je napadel v Borovem gozdičku. FOTO: Moni Černe
Prvi napad, ki so ga prijavili policiji, je bil poskus posilstva 29. julija 2024 na Grčni (fotografija je simbolična).  FOTO: Getty Images/istockphoto
Roberto Antonel
Moni Černe
 1. 7. 2026 | 13:00
 1. 7. 2026 | 13:38
5:49
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25-letni Roberto Antonel iz italijanskega Manzana, kraja, ki je od Nove Gorice oddaljen okoli 25 kilometrov, bi moral danes zaradi letošnjih napadov na dve mladoletni dekleti in mladenko stopiti pred tričlanski ženski senat Okrožnega sodišča v Novi Gorici, ki mu predseduje sodnica Tamara Birsa. Vendar pa je obtoženi – oblečen v bolnišnično pižamo – na glavni obravnavi za izrek varnostnega ukrepa obveznega psihiatričnega zdravljenja sodeloval preko videokonference iz Enote za forenzično psihiatrijo UKC Maribor. Pomanjkanje pravosodnih policistov za njegov prevoz na sodišče je razlog, da ga danes na Primorsko niso pripeljali. 

V Maribor so ga iz koprskega zapora, kjer je bil sprva priprt, premestili po tem, ko je sodna izvedenka ugotovila, da je bil italijanski državljan med napadi na dve 16-letnici in 18-letnico neprišteven. Po naših zanesljivih podatkih so mu diagnosticirali shizofrenijo, kar pomeni, da v zapor ne bo odšel. In da bo najkasneje čez pet let na prostosti. Primer je dodatno pretresljiv zaradi neuradne informacije, da je osumljenec med zaslišanjem pred preiskovalno sodnico odkrito povedal, da bo s takšnim početjem nadaljeval tudi, ko bo spet svoboden.

Prvi napad, ki so ga prijavili policiji, je bil poskus posilstva 29. julija 2024 na Grčni (fotografija je simbolična).  FOTO: Getty Images/istockphoto
Prvi napad, ki so ga prijavili policiji, je bil poskus posilstva 29. julija 2024 na Grčni (fotografija je simbolična).  FOTO: Getty Images/istockphoto

Njegov zagovornik, odvetnik Mitja Podgornik, je bil med obravnavo ob njem v mariborski bolnišnici, družbo pa jima je delal še sodni tolmač za italijanski jezik. V novogoriški sodni dvorani so bili medtem prisotni višja državna tožilka Andreja Žvanut, ki Italijanu očita kaznivo dejanje nasilništva in lahke telesne poškodbe, ter oškodovanki s starši – 18-letnica v spremstvu očeta in 16-letnica z materjo ter zagovornico.

Sodni senat bo poleg oškodovank, morda tudi nasilneža, danes zaslišal tudi Antonelove starše. Predvideno je bilo tudi zaslišanje sodne izvedenke za psihiatrijo, ki pa je svoj izostanek opravičila. Senat je že pred obravnavo sprejel sklep, da se zaradi varstva morale Antonela ter varstva koristi in osebnega življenja oškodovank, iz obravnave izključi javnost. Birsa je poudarila, da se bodo razkrivale okoliščine, ki so ga pripeljale do izvršitve kaznivih dejanj, ter da sta dve oškodovanki mladoletni.

V zapor bi Antonel sicer lahko odšel le zaradi domnevnega poskusa posilstva izpred skoraj dveh let, ko še ni imel diagnosticirane duševne bolezni – pod pogojem, da zadevi na sodišču nista združeni. Po domnevnem poskusu posilstva je bil namreč izpuščen na prostost, kar mu je omogočilo, da je kasneje brutalno udaril znova.

Poskus posilstva

Prvi napad, ki so ga prijavili policiji, je bil poskus posilstva 29. julija 2024 na Grčni. Takrat 19-letno dekle se je okoli 18. ure vračalo domov, ko ji je napadalec najprej sledil, nato pa jo prestregel tik pred domačim dvoriščem. Sprva jo je v angleščini nagovarjal, naj odide z njim, nato pa prešel v silovit napad. Z obema rokama jo je zgrabil za ramena, jo podrl na tla in skušal seči v njeno mednožje, medtem ko je prestrašeno dekle v paniki vpilo na pomoč. Napadalec ji je z roko nemudoma prekril usta, da bi utišal njene krike in dokončal svojo namero. Krike pa je na srečo slišal sosed in tudi njen oče, ki sta ji pritekla na pomoč. Tujca je zadržal oče, da ne bi pobegnil. »Med čakanjem na policijo, ki je prispela izjemno hitro, je ponujal celo denar v zameno za to, da bi ga izpustili,« nam je aprila povedal starš oškodovanke.  »Oglasilo se nam je dekle, ki jo je isti moški že pred tem napadel v garažni hiši v Novi Gorici. Povedala je, da se mu je uspela ubraniti z nogami, ga odriniti iz avtomobila in zbežati,« navaja oče žrtve poskusa posilstva in dodaja, da mladenka takrat dogodka ni prijavila policiji. Kljub resnosti incidenta na Grčni pa so osumljenega po so Antonela izpustili na prostost. Tožilstvo je sicer vložilo obtožnico, vendar zadeva na sodišču ni dobila epiloga.

Sredi belega dne tepel mladoletnici

Napadalec je znova udaril 6. marca letos okoli 11.20 v mestnem parku v Borovem gozdičku v Novi Gorici. Od 18-letnega dekleta in njenega fanta, ki sta sedela na klopi, je zahteval, naj se umakneta. Ker tega nista storila, je dekle udaril v obraz, nato pa s kolesom pobegnil s kraja dogodka.

Zadnje nasilništvo se je zgodilo 8. aprila, ko sta 16-letni dijakinje med glavnim šolskim odmorom sedeli na klopi in malicali. Antonel naj bi se s kolesom pripeljal pred nakupovalno središče v Prvomajski ulici, dekleti nekaj časa opazoval, nato pa pristopil in brez besed strmel vanju. »Kar naenkrat je hčerko zgrabil za lase in za ramo ter jo zbil na tla. Medtem ko ji je sošolka skušala pomagati, jo je napadalec držal za majico. Hči se je iz majice izvila, jo slekla in tako ji je uspelo zbežati,« je po dogodku za Slovenske novice povedal oče ene od oškodovank. Napadalec se je nato spravil nad njeno sošolko. »Pritisnil jo je k steni in jo tepel s pestmi. Zgrabil jo je za ramena ter z njenim hrbtom in glavo tolkel ob zid. Obe sta kričali na ves glas in ga prosili, naj preneha. Ni odnehal, dokler ni pritekel mimoidoči in ga odstranil.« Po srhljivem pretepu je moški ravnal povsem hladnokrvno; kot da se ni zgodilo nič, je mirno sédel v bližnji gostinski lokal in si privoščil pijačo, kjer so ga kmalu zatem prijeli policisti.

Roberto Antonel
Roberto Antonel

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