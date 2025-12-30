V Novi Gorici pijan z nerazločnimi besedami nadlegoval skupino ljudi

Policisti Policijske postaje Nova Gorica so v ponedeljek v večernih urah v Novi Gorici obravnavali primer kršitve javnega reda in miru s strani moškega, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti in vpil ter z nerazločnimi besedami nadlegoval in vznemirjal skupino ljudi.

Policisti morali uporabiti prisilna sredstva

Ker je bil zaloten pri storitvi prekrška pod vplivom alkohola in kljub ukazu policistov naj s kršitvijo preneha, le tega ni upošteval in je s kršitvijo nadaljeval, je bilo zoper njega odrejeno pridržanje v policijskih prostorih, pri tem so bila uporabljena tudi prisilna sredstva. Zaradi odgovornosti za storitev prekrškov po Zakonu o varstvu javnega reda in miru, mu je bil izdan plačilni nalog.