V četrtek, 19. novembra, okoli 19.35 je v prodajalno ene od pekarn v novomeškem Bršljinu vstopil zamaskiran moški. Z orožjem je zagrozil zaposlenemu in od njega zahteval denar. Ko ga je dobil, je pobegnil.

Policisti so sprožili obsežno akcijo in osumljenca kmalu po dejanju prijeli, so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto. Med preiskavo so mu zasegli orožje, masko in denar, ki ga je odnesel iz pekarne. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja ropa ga bodo kazensko ovadili. Koliko denarja je odnesel in za kakšno orožje je šlo, v kratkem policijskem poročilu niso navedli. Prav tako niso razkrili starosti osumljenca ali podrobnosti njegovega prijetja.

Za rop predvidena večletna zaporna kazen

Pri ropu storilec do tujega premoženja pride z uporabo sile proti osebi ali z grožnjo neposrednega napada na njeno življenje oziroma telo. Prav sila ali takšna grožnja sta bistvena elementa, po katerih se rop razlikuje od tatvine. Kazenski zakonik za osnovno obliko ropa predpisuje od enega do desetih let zapora.