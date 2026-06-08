V okolici Dalnjih Njiv občan v reki opazil truplo

Občan je v nedeljo nekaj pred poldnevom v reki Kolpi v okolici Dalnjih Njiv v občini Črnomelj opazil truplo. Gasilci so truplo potegnili iz vode, zdravnik na njem ni ugotovil znakov nasilja. Odrejena je bila sanitarna obdukcija, na podlagi katere bo znan vzrok smrti, so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto. Policisti in kriminalisti vse okoliščine še preiskujejo in izvajajo aktivnosti za potrditev identitete moškega.

Policisti so na območju Policijske uprave Novo mesto med 5. 6. in 8. 6. posredovali v 270 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 773 klicev. Posredovali so tudi zaradi nesreč pri delu, iskanja pogrešanih oseb, kurjenja v naravnem okolju, najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev, predvajanja glasne glasbe in nedovoljenih prehodov državne meje.

