V okolici Kopra sta se sprla brat in sestra, nato jo je prijel za vrat

Policisti Policijske uprave (PU) Koper so v sredo kar dvakrat mirili vročo kri med družinskimi člani.

Nekaj minut pred deveto jutranjo uro so posredovali v okolici Kopra, kjer sta se sprla brat in sestra. Med prepirom je 57-letni moški svojo eno leto starejšo sestro prijel z rokama za vrat in jo odrinil. Zoper njega sledi hitri postopek, so pojasnili na PU Koper.

Sredi noči, ob 4.57, pa je policiste poklicala občanka iz okolice Kopra, ki je imela težave s svojim sinom. »Prijaviteljica je navedla, da sta v spodnjem nadstropju stanovanjske hiše njen sin in znanec, ki zganjata hrup, zaradi česar ne more spati,« so klic na pomoč opisali na PU Koper.

Policisti so povabilo prijaviteljice vstopili v stanovanje, kjer so res našli njenega 46-letnega sina in njegovega 37-letnega prijatelja. Med postopkom so jima policisti zasegli manjšo količino prepovedane droge, ki jo bodo poslala na analizo, ko bodo dobili rezultate analize, pa bodo zoper njiju uvedli hitri postopek.