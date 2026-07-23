V okolici Šentjerneja drama v lokalu, na kraj takoj napotenih več policistov

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V sredo okoli 19. ure so novomeške policiste poklicali na pomoč iz gostinskega lokala v okolici Šentjerneja, kjer naj bi prišlo do kršitve javnega reda in miru in groženj.
Vzpostavili so javni red in mir in ugotovili identiteto dveh kršiteljev in dveh kršiteljic. Nadaljujejo z ugotavljanjem okoliščin kaznivih dejanj zatajitve in grožnje. Vsem bodo zaradi kršitev javnega reda in miru izdali tudi plačilne naloge.
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