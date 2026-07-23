V okolici Šentjerneja drama v lokalu, na kraj takoj napotenih več policistov

V sredo okoli 19. ure so novomeške policiste poklicali na pomoč iz gostinskega lokala v okolici Šentjerneja, kjer naj bi prišlo do kršitve javnega reda in miru in groženj.

Na kraj takoj napotenih več policistov

Vzpostavili so javni red in mir in ugotovili identiteto dveh kršiteljev in dveh kršiteljic. Nadaljujejo z ugotavljanjem okoliščin kaznivih dejanj zatajitve in grožnje. Vsem bodo zaradi kršitev javnega reda in miru izdali tudi plačilne naloge.