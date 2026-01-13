V okolici Sežane hud incident! Med obiskom pri mami jih je posnela, sledil kaos

O hudem incidentu poročajo koprski policisti. Tako je ob 14.19 na OKC PU Koper poklicala občanka in povedala, da je bila v okolici Sežane na obisku pri mami, pri tem pa opazila, da na sosednjem objektu delavci kurijo plastiko.

Povzročil občutek ponižanosti, ogroženosti in prizadetosti

Ko jih je opozorila in dogajanje posnela, so jo delavci ozmerjali. Policisti so ugotovili, da je občanko eden od delavcev, 42-letni državljan Kosova, besedno žalil in se do nje žaljivo in nesramno vedel in ji povzročil občutek ponižanosti, ogroženosti in prizadetosti. Zaradi kršitve javnega reda in miru so mu policisti na kraju izdali plačilni nalog, zaradi ugotovljene kršitve kurjenja odpadkov - plastike, pa bodo policisti podali predlog za uvedbo postopka pri drugem prekrškovne organu.