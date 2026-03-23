V okolici Slovenske Bistrice zagorelo v prizidku, škoda je ogromna

Mariborski policisti navajajo, da je v nedeljo ob 8. uri zjutraj zagorelo v prizidku starejše stanovanjske hiše v okolici Slovenske Bistrice. V požaru ni bilo poškodovanih oseb, je pa nastala materialna škoda, ki po prvi nestrokovni oceni znaša približno 20000 evrov.

Vzrok požara še ni znan

Policisti so opravili ogled kraja, vendar natančnega vzroka požara zaenkrat še ni možno določiti. Nadaljujejo z zbiranjem obvestil, z ugotovitvami bo obveščeno pristojno okrožno državno tožilstvo.