V Ormožu pogrešan 39-letni Tadej: nazadnje so ga videli pred lokalom, policija prosi za pomoč

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Policisti Policijske postaje Ormož iščejo 39-letnega Tadeja Brdajsa iz Ormoža, ki je odšel neznano kam. Nazadnje so ga videli 20. septembra 2026 ob 8.30 pred lokalom Caffe center Tima na Kerenčičevem trgu v Ormožu. Ker ga še niso izsledili, se policisti za pomoč obračajo na javnost.
Pogrešani je visok približno 175 centimetrov, je srednje postave in ima kratke temnejše lase. Ob odhodu je bil oblečen v temno modro zimsko bundo in sivi spodnji del trenirke, obut pa je bil v temne zimske gležnjarje.
Policija vse, ki bi Tadeja opazili ali bi kar koli vedeli o njegovem izginotju oziroma trenutni lokaciji, prosi, naj o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo, pokličejo 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.
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