V Ormožu pogrešan 39-letni Tadej: nazadnje so ga videli pred lokalom, policija prosi za pomoč

Policisti Policijske postaje Ormož iščejo 39-letnega Tadeja Brdajsa iz Ormoža, ki je odšel neznano kam. Nazadnje so ga videli 20. septembra 2026 ob 8.30 pred lokalom Caffe center Tima na Kerenčičevem trgu v Ormožu. Ker ga še niso izsledili, se policisti za pomoč obračajo na javnost.

Oblečen je bil v temno modro bundo

Pogrešani je visok približno 175 centimetrov, je srednje postave in ima kratke temnejše lase. Ob odhodu je bil oblečen v temno modro zimsko bundo in sivi spodnji del trenirke, obut pa je bil v temne zimske gležnjarje.

Policija vse, ki bi Tadeja opazili ali bi kar koli vedeli o njegovem izginotju oziroma trenutni lokaciji, prosi, naj o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo, pokličejo 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.