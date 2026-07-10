V parku v Radovljici hud pretep. Policija nujno potrebuje pomoč

Radovljiški policisti so bili danes nekaj minut čez polnoč obveščeni o sporu med več osebami v parku na območju Radovljice. Na kraj je odšlo več patrulj in po prihodu policistov na kraj kršitev javnega reda in miru ni več trajala, določenih udeležencev pa tudi ni bilo več na kraju.

Vsako nasilno dejanje, tako na javnem kraju kot zasebnem prostoru je nedopustno in ga policija ne bo tolerirala. Zoper vsakega kršitelja bo ustrezno ukrepala! Zagotovimo ničelno toleranco do vseh oblik nasilja.

Kot navaja PU Kranj, je med več osebami prišlo do spora in pretepa, v katerem je bila po do sedaj znanih podatkih ena oseba telesno poškodovana.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dejanja in identifikacijo udeleženih oseb. FOTO: Leon Vidic/delo

Ena oseba končala v SB Jesenice

Po nudeni pomoči zdravstvenega osebja na kraju je bila z reševalnim vozilom prepeljana v SB Jesenice.

Poziv javnosti Policisti prosijo, da v kolikor kdorkoli razpolaga s koristnimi informacijami o dogodku, da se oglasi ali pokliče na Policijsko postajo Radovljica, 04/537 78 00 ali na številko policije 113 ali anonimni telefon 080-1200. Najlepša hvala.

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dejanja in identifikacijo udeleženih oseb ter vodijo postopek tudi v smeri suma storitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper javni red in mir. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo.