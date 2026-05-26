V Pečkah ponoči zagorel gospodarski objekt, škode za več deset tisočakov

V naselju Pečke v občini Makole je ponoči zagorel gospodarski objekt, v katerem se je nahajala kmetijska mehanizacija in druga oprema. Po prvih ocenah je pri tem nastala materialna škoda v višini 40.000 evrov, so sporočili s Policijske uprave Maribor in dodali, da policisti danes nadaljujejo ugotavljanje vzrokov za nastanek požara.

Iz uprave za zaščito in reševanje so sporočili, da je do požara prišlo malo po drugi uri zjutraj. Pogasili so ga gasilci prostovoljnih društev iz Makol in Poljčan, ki jim je iz objekta uspelo rešiti traktorja in drugo kmetijsko mehanizacijo.