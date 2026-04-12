V petek jih je poklical občan, razkrinkal vlomilca na podstrešju bežigrajske hiše, policisti takoj v akcijo

V petek dopoldan so ljubljanski policisti prejeli obvestilo občana, da sumi, da je prišlo do vloma v eno izmed hiš na območju Bežigrada. Na kraj je bilo napotenih več patrulj, policisti pa so na kraju ugotovili, da je dejansko prišlo do vloma skozi vhodna vrata objekta. Ob pregledu stavbe so v podstrešnih prostorih izsledili in prijeli 42-letnega osumljenca. Pri njem so našli več ukradenih predmetov, nekaj pa jih je storilec pred tem že odnesel iz objekta v tam pripravljeno vrečo, da jih odnese.

Osumljencu odvzeli prostost

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja velike tatvine kakor tudi morebitne povezave z drugimi kaznivimi dejanji. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

Nasvet policije Občane pozivamo k samozaščitnemu ravnanju za zmanjšanje možnosti vlomov. Storilci praviloma izbirajo objekte, kjer je najmanj ovir in kjer je tveganje za odkritje najmanjše, zato lahko že osnovni preventivni ukrepi pomembno prispevajo k večji varnosti premoženja. Občanom svetujemo, da ob odhodu od doma vedno zaklenejo vrata in zaprejo okna, tudi če gre le za krajšo odsotnost. Ključev ne puščajte na skritih mestih, kot so predpražniki, nabiralniki ali cvetlični lonci. Prav tako v okolici hiše ne puščajte predmetov ali orodja, ki bi lahko storilcu olajšali dostop do objekta. Priporočamo tudi uporabo tehničnih in mehanskih varoval, kot so kakovostne ključavnice, protivlomna vrata ali okna ter zunanja razsvetljava s senzorjem gibanja. Raziskave kažejo, da takšni ukrepi povečajo tveganje za storilca in pogosto odvrnejo vlomilce od dejanja. Ob daljši odsotnosti naj dom ne daje vtisa, da je prazen. Zaželeno je, da sosedje ali znanci občasno preverijo objekt, praznijo poštni nabiralnik ali dvignejo rolete. Vrednejše predmete je priporočljivo umakniti z vidnih mest, serijske številke ali posebne značilnosti predmetov pa si lahko tudi zapišete ali fotografirate. Če opazite sumljive osebe ali vozila, ki ne sodijo v okolje, o tem takoj obvestite policijo na številko 113.

V večernem času pa so bili obveščeni o vlomu v eno izmed garaž na območju centra Ljubljane, kjer sta bili po posredovanem opisu prijeta 47-letni osumljenec in 53-letna osumljenka, ki sta vlomila v klet, dejanje pa je po prvih podatkih ostalo pri poskusu. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja poskusa velike tatvine. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

Zahvala PU Ljubljana

Ob tem se na PU Ljubljana zahvaljujejo občanom, ki so zaznali sumljivo gibanje oseb in o tem takoj obvestili policijo. Kot že večkrat do sedaj se je izkazalo da pozornost in takojšnje obveščanje bistveno pripomore k uspešni preiskavi kaznivih dejanj.