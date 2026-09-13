V Piranu se je zrušila streha stanovanja: pod njo je ostal ujet občan, objekt so zapečatili

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje poroča, da se je ob 15.29 na Verdijevi ulici v Piranu zrušila streha stanovanja, pod njo pa je ostal ujet občan, ki je bil zasut. Po njihovih informacijah ga je rešil sostanovalec. Pomagal mu je še preden so prišli gasilci JZ GB Koper in PGD Piran.

Po besedah uprave RS za zaščito in reševanje so gasilci pregledali objekt in evakuirali pet oseb, policisti pa so objekt zapečatili, saj ni primeren za bivanje. K sreči v tej nesreči ni prišlo do hujših poškodb. Omenjena uprava poroča, da so reševalci nujne medicinske pomoči pregledali vse osebe, med njimi pa je bila ena lažje poškodovana. Za občane, ki danes ne morejo prenočiti v tem objektu, je predstavnik Civilne zaščite občine Piran našel nadomestno prenočišče.

Kot je za 24ur.com povedal vodja intervencije Peter Ocepek iz koprske gasilske brigade, je bil brat tisti, ki je rešil svojega brata. Dejal je, da so šli z gasilci gor in so evakuirali vse tri, tudi očeta. Omenil je tudi, da je bilo spodaj še eno stanovanje in da so lastnikom prepovedali bivanje v hiši do prihoda gradbene inšpekcije.