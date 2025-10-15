V Piranu več moških izvedlo več drznih tatvin, kradejo denar in telefone

V torek, 14. oktobra, je v Piranu neznani moški popoldne ogovoril dva avstrijska turista in ženski iz torbice ukradel telefon ter denarnico z dokumenti in gotovino.

Kasneje je policistom drzno tatvino prijavila še italijanska državljanka. Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je v Piranu več moških izvedlo več drznih tatvin. Storilci so turiste najprej ogovorili in jim ponujali izdelke, medtem ko jim je eden izmed njih iz nahrbtnika ukradel denarnico.

Policisti primer intenzivno preiskujejo.