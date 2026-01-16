V Pivki sta se stepla Srb in Bosanec, prvi najprej pljunil in ga nato udaril v obraz

V četrtek dopoldan so bili policisti napoteni do enega od podjetij v Pivki, kjer sta se stepla šoferja. Policisti so ugotovili, da sta se tam stepla voznika dveh tovornih vozil, in sicer 51-letni državljan Srbije in 54- letni državljan Bosne in Hercegovine.

Pri tem je prvi najprej pljunil v drugega in ga nato še z roko udaril v obraz, s čimer mu je najverjetneje povzročil hude telesne poškodbe (zlom nosu).

Zoper državljana Srbije sledi ustrezen ukrep

Po dejanju se je navedeni s kraja odpeljal neznano kam, oškodovanec pa je bil z reševalnim vozilom odpeljan v UKC Ljubljana. V nadaljevanju so policisti pobeglega voznika izsledili v bližini Ajdovščine. Zoper državljana Srbije sledi ustrezen ukrep po prejemu podatkov o stopnji poškodbe (huda ali lahka).