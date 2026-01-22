V podjetju na Dolenjskem policisti našli 15 Nepalcev brez dovoljenj

Policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Novo mesto so v sodelovanju z Inšpektoratom RS za delo Novo mesto opravili nadzor nad zakonitostjo zaposlovanja tujih delavcev v podjetju na območju Dolenjske.

Prišli iz Romunije

Med nadzorom so ugotovili, da je 15 delavcev delo opravljalo nezakonito. Državljane Nepala je v Slovenijo kot napotene delavce napotil delodajalec iz Romunije, vendar tujci za opravljanje dela niso imeli ustreznih dovoljenj.

Po izvedenih prekrškovnih postopkih so bili napoteni nazaj v Romunijo. Policisti bodo uvedli prekrškovni postopek tudi zoper gospodarsko družbo iz Romunije zaradi omogočanja nezakonitega bivanja tujcev v Sloveniji.

Dodajmo še, da so policisti na območju PP Brežice (Obrežje, Rigonce, Dobova, Stara vas, Rakovec) izsledili in prijeli 19 državljanov Afganistana, šest državljanov Azerbajdžana, pet državljanov Pakistana, štiri državljane Maroka, štiri državljane Sudana, dva državljana Irana, državljana Nepala, državljana Palestine in državljana Indije. Na območju PP Črnomelj pa so prijeli pet državljanov Sudana. Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo, še potekajo.