V podjetju prišlo do nesreče, z delavcem je hudo

S PU Celje sporočajo, da so včeraj, 14. januarja 2026, obravnavali nesrečo pri delu v podjetju na Kidričevi ulici v Celju, kjer je voznik ročnega viličarja med vzvratno vožnjo trčil v steber, padel z viličarja in se hudo poškodoval. Tujo krivdo smo izključili, še dodajajo policisti.

Na Operativno komunikacijski center Policijske uprave Celje so v zadnjih 24. urah prejeli 254 klicev občanov. 61 klicev je bilo interventnih: 19 interventnih klicev je bilo s področja kriminalitete, 3 s področja mejnih zadev in tujcev, 20 s področja prometne varnosti in 17 s področja javnega reda in miru.