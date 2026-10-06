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PU CELJE

V podjetju prišlo do požara, dva poškodovana

Informacije o dogodku še zbirajo.
FOTO: Jaromir Getty Images
FOTO: Jaromir Getty Images
STA, S. U.
 6. 10. 2026 | 12:30
 6. 10. 2026 | 13:17
1:16
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V požaru, ki je v ponedeljek zvečer izbruhnil v podjetju na Polzeli, sta bila poškodovana dva zaposlena, od tega eden huje, drugi lažje. Požar je uničil linijo za predelavo plastike in kovinske omarice z električno napeljavo, ki so bile v bližini stroja, so danes sporočili s Policijske uprave (PU) Celje. Informacije o dogodku še zbirajo.

Kot so še navedli na PU Celje, je do požara najverjetneje prišlo v cevi za odsesavanje pri stroju za predelavo plastike. Center za obveščanje pri Upravi RS za zašito in reševanje, ki je bil o požaru na Savinjskem nabrežju v občini Polzela obveščen v ponedeljek ob 20.23, pa dodaja, da je med požarom prišlo do manjše lokalne eksplozije, poškodovani sta bili dve osebi.

Ogenj so pogasili prostovoljni gasilci s Polzele, iz Ločice ob Savinji in Andraža nad Polzelo, ki so tudi razkopali goreči material, s termovizijsko kamero pregledali območje in preverili morebitna žarišča. Poškodovani osebi so na kraju oskrbeli in pregledali reševalci, ki so ju prepeljali v Splošno bolnišnico Celje, še sporoča center za obveščanje.

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