V podjetju prišlo do požara, dva poškodovana

V požaru, ki je v ponedeljek zvečer izbruhnil v podjetju na Polzeli, sta bila poškodovana dva zaposlena, od tega eden huje, drugi lažje. Požar je uničil linijo za predelavo plastike in kovinske omarice z električno napeljavo, ki so bile v bližini stroja, so danes sporočili s Policijske uprave (PU) Celje. Informacije o dogodku še zbirajo.

Kot so še navedli na PU Celje, je do požara najverjetneje prišlo v cevi za odsesavanje pri stroju za predelavo plastike. Center za obveščanje pri Upravi RS za zašito in reševanje, ki je bil o požaru na Savinjskem nabrežju v občini Polzela obveščen v ponedeljek ob 20.23, pa dodaja, da je med požarom prišlo do manjše lokalne eksplozije, poškodovani sta bili dve osebi.

Ogenj so pogasili prostovoljni gasilci s Polzele, iz Ločice ob Savinji in Andraža nad Polzelo, ki so tudi razkopali goreči material, s termovizijsko kamero pregledali območje in preverili morebitna žarišča. Poškodovani osebi so na kraju oskrbeli in pregledali reševalci, ki so ju prepeljali v Splošno bolnišnico Celje, še sporoča center za obveščanje.