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KOLESAR OPAZIL DIM

V podjetju Skaza zagorelo, Tanja Skaza: »En sam klic. Ena sama hitra odločitev.« (FOTO)

Dim prvi opazil kolesar, ki se je peljal mimo objekta. Takoj je poklical gasilce.
FOTO: Pgd Velenje

FOTO: Pgd Velenje

FOTO: Pgd Velenje

FOTO: Pgd Velenje

FOTO: Pgd Velenje

FOTO: Pgd Velenje

FOTO: Pgd Velenje
FOTO: Pgd Velenje
FOTO: Pgd Velenje
N. Č.
 6. 7. 2026 | 09:05
4:35
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V Velenju so v nedeljo okoli 14. ure zagoreli sončni paneli na strehi skladišča podjetja Plastika Skaza. Dim je pravočasno opazil mimoidoči kolesar in poklical gasilce, ki so požar hitro omejili ter preprečili, da bi se razširil in povzročil večjo gmotno škodo. V podjetju Skaza poudarjajo, da je najpomembneje, da v dogodku ni bil nihče poškodovan, materialna škoda pa je po prvih ocenah minimalna.

Večinska lastnica podjetja Tanja Skaza se je po požaru oglasila na družbenih omrežjih in posebej izpostavila občana, ki je opazil dim. »Posebna zahvala gre občanu, kolesarju, ki se je peljal mimo, zavohal dim, se ustavil in poklical gasilce. En sam klic. Ena sama hitra odločitev. En trenutek pozornosti. In prav ta trenutek je lahko preprečil veliko večjo škodo,« je zapisala. Dodala je, da si v podjetju želijo skrivnostnega kolesarja osebno spoznati. »Iskreno si želimo, da se gospod oglasi, saj bi se mu radi osebno zahvalili. Za nas je danes eden največjih junakov. Zaradi njegove prisebnosti, odgovornosti in hitre reakcije je bila škoda minimalna.«

FOTO: Pgd Velenje
FOTO: Pgd Velenje

Skaza se je zahvalila tudi vsem gasilskim enotam, ki so se hitro in usklajeno odzvale, policistom in  svojim zaposlenim. »Danes se je pokazalo, da podjetje niso samo stavbe, stroji in delovna mesta. Podjetje so ljudje. Zaposleni, ki jim je mar. Ki čutijo odgovornost. Ki pridejo, stopijo skupaj in so tam, ko je treba. Vsak je po svojih močeh prispeval, da se je situacija hitro, mirno in varno obvladala. Danes smo ponovno začutili, kako zelo pomembno je okolje, v katerem živimo in delamo.«

V svoji objavi je podjetnica Tanja Skaza dodala še nekaj iskrivih besed: »Živimo v okolju, kjer ljudje še vedno opazijo. Kjer se ljudje ustavijo. Kjer ljudje pokličejo. Kjer ljudje pomagajo. In to je nekaj neprecenljivega. V resnici smo obdani z dobrimi ljudmi. Z dobrimi zaposlenimi. Z dobrimi sosedi. Z dobrimi gasilci. Z dobrimi policisti. Z dobrimi ljudmi, ki ne pogledajo stran. Verjamem, da če v ljudeh vidimo dobro, se dobro tudi pokaže. In danes se je pokazalo. Zato iz srca hvala vsem, ki ste danes pomagali obvladati situacijo.«

Na spletu številna ugibanja o vzrokih

PGD Velenje so objavili tudi fotografije, iz katerih je razvidno, da so zagoreli sončni paneli na strehi. Ta objava je sprožila številne odzive. Med komentarji so se poleg čestitk gasilcem pojavila tudi ugibanja o vzroku požara. Nekateri uporabniki menijo, da so za takšne dogodke pogosto krive nepravilne montaže sončnih elektrarn.

Eden od komentatorjev je zapisal: »Med panelom in streho mora biti vsaj 10 centimetrov zračnega mostu za prezračevanje. Te pa so nalepili direktno na streho.« Drug je dodal: »V 99 odstotkih je narobe zmontirano, kabli direktno na strehi ... letnih pregledov s termokamerami nihče ne dela.«

FOTO: Pgd Velenje
FOTO: Pgd Velenje

Razprava se je hitro razširila tudi na vprašanje, ali so sončne elektrarne sploh smiselna naložba. Nekateri so menili, da gre za predrago investicijo, drugi pa so svoje izkušnje opisovali precej drugače. »Jaz jih imam že pet let. Porabim približno 17 MWh letno, pridelam okoli 22 MWh. Ogrevam se s toplotno črpalko, imam električni avto, klime in delavnico, položnica pa znaša 14 evrov,« je zapisal eden od lastnikov sončne elektrarne. Ob tem je poudaril, da so bile po njegovem mnenju bolj problematične starejše izvedbe brez optimizatorjev, medtem ko sodobnejši sistemi vključujejo dodatne varnostne mehanizme. Tudi to je mnenje komentatorja in ne uradna ugotovitev o vzroku nedeljskega požara.

Požar v podjetju Plastika Skaza je sicer že drugi primer vžiga sončnih panelov v Velenju v tem tednu. Kaj je povzročilo nedeljski požar, bodo pokazale pristojne ugotovitve.

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