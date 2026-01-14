V podjetju strašna nesreča, 74-letnik umrl na kraju

V torek je v podjetju v Gornjem Doliču pri Mislinji prišlo do hude delovne nesreče, v kateri je življenje izgubil 74-letni moški. Po prvih informacijah je do nesreče prišlo, ko je viličarist med vzvratno vožnjo trčil vanj. Kljub takojšnjemu nudenju prve pomoči moški na kraju nesreče ni preživel.

Policija še vedno zbira obvestila in preiskuje okoliščine dogodka v smeri suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti, so sporočili s Policijske uprave Celje.