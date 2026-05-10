V Pomurju močno zagorelo: ogenj zajel objekt s 120 čebeljimi panji

V naselju Dolina je v soboto okoli 22. ure izbruhnil požar, v katerem je zagorel lesen objekt velikosti približno 50 kvadratnih metrov. Po doslej zbranih informacijah policije je bilo v objektu okoli 120 čebeljih panjev.

Na kraj dogodka so po prijavi hitro prihiteli domači in okoliški gasilci, ki so požar pogasili in preprečili, da bi se ogenj razširil na bližnje objekte ali okolico. Kolikšna škoda je nastala v požaru, za zdaj še ni znano.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Pomurski policisti so sporočili, da bodo natančen vzrok požara skušali ugotoviti z ogledom kraja, ki bo opravljen danes. Policijska preiskava tako še poteka, več informacij pa bo znanih po zaključenem ogledu in zbranih ugotovitvah.